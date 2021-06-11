الصباح الفني
قالوا
الشوبي كتب الممثل محمد الشوبي تدوينة ساخرة على صفحته الخاصة في فيسبوك قال فيها “لا تثق في من يشرك بالله برنامجا انتخابيا”. قرقيبو كتبت المغنية إيمان قرقيبو على صفحتها على موقع التواصل “انستغرام”: “وإن ضاقت بك الأركان يوما، فركن الله باق لا يضيق”. ضرار استعاد الشاعر نور الدين ضرار مقطعاأكمل القراءة »
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