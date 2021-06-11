حوادث
وفاة شخص بالسد القضائي لآسفي
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، أول أمس (الأربعاء)، بتشريح جثة شخص في عقده الخامس، توفي بالسد القضائي بالمدخل الجنوبي للمدينة، إثر سكتة قلبية مفاجئة. وأفادت مصادر متطابقة، أن شخصا كان يتولى سياقة سيارته، توقف بالسد القضائي، إذ أمره الشرطي بالمرور غير أن عدم امتثاله جعل الشرطي يتوجه نحو ليجدهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل