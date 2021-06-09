أســــــرة
فقـر الـدم يهـدد النباتييـن
أدهشور اختصاصي في التغذية قال إن التوقف عن استهلاك اللحوم يسبب نقص “بـ 12” يختار بعض الأشخاص، اتباع نظام غذائي نباتي، أي التوقف عن مكونات غذائية ذات مصدر حيواني، وهو ما يمكن أن يؤثر على الصحة بشكل سلبي. وقال محمد ادهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، إن تتبع نظام غذائيأكمل القراءة »
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