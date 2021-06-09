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أســــــرة

فقـر الـدم يهـدد النباتييـن

منذ 5 دقائق
Healthy lifestyle. Good life. Organic food. Vegetables. Close up portrait of happy cute beautiful young woman while she try tasty vegan salad in the kitchen at home.
أدهشور اختصاصي في التغذية قال إن التوقف عن استهلاك اللحوم يسبب نقص “بـ 12” يختار بعض الأشخاص، اتباع نظام غذائي نباتي، أي التوقف عن مكونات غذائية ذات مصدر حيواني، وهو ما يمكن أن يؤثر على الصحة بشكل سلبي. وقال محمد ادهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، إن تتبع نظام غذائيأكمل القراءة »


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