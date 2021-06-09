الرياضة
التلاعب يوحد توقيت المباريات
عصبة الهواة تشرع في تنفيذ القرار في الدورة 26 قررت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة توحيد توقيت مباريات جميع الأقسام، انطلاقا من الدورة 26، قصد ضمان روح التنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، سواء على مستوى مقدمة أو أسفل الترتيب. وأعلنت العصبة الوطنية هواة أن هذا القرار يشمل برمجةأكمل القراءة »
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