الرياضة
بونبات يستقيل من تدريب زايو
قدم جواد بونبات استقالته من تدريب نهضة زايو، الممارس في القسم الثاني هواة، أول أمس (الاثنين)، لأسباب وصفها ب «الصحية». ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن إدارة الفريق تفاجأت بقرار الاستقالة، في هذا التوقيت من بطولة الموسم الجاري. وأكد مصدر مسؤول أن بونبات وجه الاستقالة كتابيا إلى رئيس الفريق، فيأكمل القراءة »
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