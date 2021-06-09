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ياسمين تستعد لعمل كوميدي يبدو أن مفاجآت النجمة ياسمين رئيس الفنية، لن تتوقف عند حدود المشاركة كأول مرة في كليب مهرجانات مع المطرب حسن شاكوش، إذ قررت فجأة التخلي عن الطابع الدرامي الجاد لأفلامها السينمائية، والتوجه لأول مرة لعالم الكوميديا. وأكدت ياسمين رئيس أنه من المنتظر أن يشاركها العمل مجموعةأكمل القراءة »
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