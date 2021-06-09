حوادث
القمار يورط شبابا بأزرو
اعتقلت مصالح الأمن بأزرو، أخيرا، تسعة شباب، من داخل سينما مهجورة بالمدينة، متلبسين بلعب القمار، بعدما باغتتهم دورية مدعمة بعناصر القوات المساعدة والسلطة المحلية بالمقاطعة الثانية تيزي مولاي الحسن وأعوانها. واستغل الموقوفون خلو زنقة علال بن عبد الله، حيث توجد بناية السينما، من الحركة تزامنا مع فرض حالة الطوارئ الصحيةأكمل القراءة »
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