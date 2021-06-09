أســــــرة
“إيتيكيت” وضع العطر
يؤكد المختصون في “الإيتيكيت” أنه لا يمكن وضع العطور عند الحضور في المكان العام لوقت طويل، سيما على متن الطائرة، لأنه يتسبب بإزعاج للآخرين، خاصة أولئك الذين يعانون الحساسية. وفي المقابل، يسمح بوضع نقطة من العطر المركز على اليد، مع فرك المعصمين ببعضهما حتى لا تختفي خصائص العطر، يقول المختصونأكمل القراءة »
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