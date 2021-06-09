أســــــرة
الضغوط الحياتية… التحدي الصعب
شددت لبنى رشيد، متخصصة في تنمية وتطوير المهارات الحياتية وخريجة علم النفس، أنه ينبغي وضع إستراتيجية جديدة للوقوف أمام الضغوط الحياتية، التي تواجه الشخص، وذلك بتحديد أهداف ورؤية واضحة ورسالة في الحياة والوعي التام بأن كل ما نسميه مشكلة ما هو إلا تحد. واسترسلت لبنى رشيد قائلة ل”الصباح”، إن الضغوطأكمل القراءة »
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