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“الأشباح” تهزم مسؤولي البيضاء
جُمدت مذكرة أرسلها، في وقت سابق، والي جهة البيضاء-سطات إلى رئيس مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات الجماعية، يطلب فيها مده بجرد كامل للموظفين ووضعياتهم المختلفة وتاريخ توظيفهم والشهادات التي يتوفرون عليها ومستوياتهم الدراسية وتوضيحات حول مسار ترقيتهم، وصفاتهم (منتخبون أم موظفون عاديون)، مع تحيين لائحة الموظفين الأشباح والموظفين كثيري الغياب، أوأكمل القراءة »
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