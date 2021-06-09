الرياضة
هل يعود سايس إلى فرنسا؟
صحيفة محلية قالت إن رين فتح مفاوضات مع اللاعب المغربي ذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، نقلا عن مصادر وصفتها ب»المطلعة»، أن مسؤولي رين يفاوضون الدولي المغربي رومان سايس، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي. وحسب الصحيفة نفسها، يمتد عقد سايس مع وولفرهامبتون إلى غاية يونيو 2022، ولا يمانع في الرحيل إذا توصل بعرضأكمل القراءة »
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