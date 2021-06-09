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الرياضة

هل يعود سايس إلى فرنسا؟

منذ دقيقة واحدة
Wolverhampton Wanderers' Moroccan midfielder Romain Saiss celebrates scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Tottenham Hotspur at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on December 27, 2020. (Photo by CARL RECINE / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
صحيفة محلية قالت إن رين فتح مفاوضات مع اللاعب المغربي ذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، نقلا عن مصادر وصفتها ب»المطلعة»، أن مسؤولي رين يفاوضون الدولي المغربي رومان سايس، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي. وحسب الصحيفة نفسها، يمتد عقد سايس مع وولفرهامبتون إلى غاية يونيو 2022، ولا يمانع في الرحيل إذا توصل بعرضأكمل القراءة »


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