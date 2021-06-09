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“مذكرات الخلاص” جديد بزاز
صدر للكاتب والناقد المغربي عبد النبي بزاز عمل روائي جديد اختار له عنوان “مذكرات الخلاص” عن مطبعة سجلماسة بمكناس. ومن أجواء رواية الكاتب الذي يتحدر من الخميسات ما جاء على ظهر غلافها “يستشعر شوقا جارفا لتجديد الصلة بغواية القراءة التي قد تقوده لاجتراح فعل الكتابة بتدوين ما عاشه من تجاربأكمل القراءة »
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