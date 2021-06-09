الرياضة
شهاب والنخلي يغيبان أمام بركان
يفتقد يوسفية برشيد خدمات عميده عتيق شهاب، ومهاجمه عزيز النخلي، خلال المباراة التي تجمعه اليوم (الأربعاء)، أمام نهضة بركان، لحساب مؤجل الدورة 21، بسبب الإنذارات. وسيستنجد الفريق بالمدافع الأيسر هشام تايك، وإعادة محمد الشيخي إلى قلب الدفاع، وتوظيف الأوغندي باتريك كادو في الهجوم. ويعول المدرب عبد الرحيم النجار على العناصرأكمل القراءة »
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