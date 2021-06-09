الرياضة
ألعاب طوكيو في مأزق
عضو باللجنة المنظمة اعترف بالضغط الممارس من الشعب الياباني الرافض للمسابقة اعترفت اليابانية كاوري ياماغوتشي، عضو باللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية بطوكيو، أن اللجنة توجد في “مأزق حقيقي”، بسبب الضغوط الممارسة عليها داخليا وخارجيا، من أجل تأجيل أو إلغاء الألعاب. وأوضحت المسؤولة اليابانية في تصريح لوكالة الأنباء المحلية “كيودو”، أن هناكأكمل القراءة »
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