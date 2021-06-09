مجتمع
وكالات كراء السيارات تغلق أبوابها
قررت الإضراب عن العمل واحتجاجات جهوية وطنية في الطريق لم تستفد القطاعات الإنتاجية والخدماتية، خلال جائحة كورونا بالمملكة، من الدعم والمساندة على قدم المساواة، وهو ما أدى إلى احتقان في بعض القطاعات بخلاف أخرى، وسبب هذا الأمر حجم الضغط والعلاقات، الذي مارسته قطاعات بعينها، ما مكنها من الحصول على دعمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل