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مجتمع

وكالات كراء السيارات تغلق أبوابها

منذ دقيقة واحدة
قررت الإضراب عن العمل واحتجاجات جهوية وطنية في الطريق لم تستفد القطاعات الإنتاجية والخدماتية، خلال جائحة كورونا بالمملكة، من الدعم والمساندة على قدم المساواة، وهو ما أدى إلى احتقان في بعض القطاعات بخلاف أخرى، وسبب هذا الأمر حجم الضغط والعلاقات، الذي مارسته قطاعات بعينها، ما مكنها من الحصول على دعمأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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