الأولى
“بيجيدي” يهاجم الولاة
يريد التحكم في مراكز الاستثمار بإخضاعها لرئيس الحكومة هاجم العدالة والتنمية طريقة تدبير الولاة للمراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدا أن ذلك يشكل خطرا على الديمقراطية، وعلى المستثمرين، ملتمسا إخضاعها لرقابة رئيس الحكومة، كي يتحكم فيها ويعين المنتمين إلى حزبه بإجراء مباريات بشروط مسبقة وعلى المقاس في المناصب العليا، لضمان “تغوله” فيأكمل القراءة »
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