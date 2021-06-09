حوادث
إيقاف مروجين للمخدرات
أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية، أخيرا، تاجرا للمخدرات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. وأوقفت الضابطة نفسها المتهم متلبسا بحيازته للأقراص المهلوسة وكمية من الحشيش، قدرت في 13 صفيحة. وكشفت مصادر دركية لـ”الصباح”، أن الضابطة القضائية، أوقفت المتهم بدوار الغرابة الواقع بتراب جماعة الغربيةأكمل القراءة »
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