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الرياضة

بنعطية ينشئ أكاديمية بمراكش

منذ 57 ثانية
Duhail's defender Medhi Benatia reacts during the Amir Cup final football match between Al Sadd and Al Duhail at the Al Wakrah Stadium in the Qatari city of Al Wakrah on May 16, 2019. - The 40,000-seater stadium was designed by the late Zaha Hadid and took it's inspiration from the sails of traditional dhow boats. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
أكد الدولي السابق المهدي بنعطية أنه يفكر في الاستقرار بالمغرب وبناء أكاديمية لكرة القدم، بعد إعلان رحيله عن الدحيل القطري. وكشف العميد السابق للأسود، في تصريح صحافي، أنه رغم العروض الكثيرة، التي توصل بها بعد إعلانه الرحيل عن الدحيل، إلا أنه في الوقت الحالي يفكر في الاستثمار في كرة القدم،أكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية
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