الرياضة
بنعطية ينشئ أكاديمية بمراكش
أكد الدولي السابق المهدي بنعطية أنه يفكر في الاستقرار بالمغرب وبناء أكاديمية لكرة القدم، بعد إعلان رحيله عن الدحيل القطري. وكشف العميد السابق للأسود، في تصريح صحافي، أنه رغم العروض الكثيرة، التي توصل بها بعد إعلانه الرحيل عن الدحيل، إلا أنه في الوقت الحالي يفكر في الاستثمار في كرة القدم،أكمل القراءة »
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