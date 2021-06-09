الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي انهزم أمل الرجاء الرياضي أمام نهضة سطات، لحساب الجولة 25 من بطولة الهواة القسم الثاني، شطر الشمال الغربي، بهدف لصفر. وبقي أمل الرجاء في الرتبة الثانية برصيد 52 نقطة، فيما فاز المتصدر اتحاد يعقوب المنصور على أمل الجيش الملكي بهدفين لصفر، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة. مولودية وجدةأكمل القراءة »
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