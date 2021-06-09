الرياضة
تيفلت يفوز ببطولة الكرة الحديدية
فاز نادي الصداقة لتفيلت، ببطولة المغرب للكرة الحديدية، في المسابقة التي نظمت الأسبــــوع الماضــي بأكادير، بمشـــاركة 28 فريقا من مختلف العصب. وجاء ترتيب البطولة على الشكل التالي، إذ احتل نادي تيفلت الرتبة الأولى، متبوعا بنادي طانطان والرتبة الثالثة من نصيب أولمبيك خريبكة. واعتبر البطل العالمي، أحمد الصفري، نسخة أكادير منأكمل القراءة »
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