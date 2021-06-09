الرياضة
أنشيلوتي: كأني أدرب الريال لأول مرة
مدرب النادي الملكي العائد قال إنه تغير كثيرا وفخور بثقة بيريز وينوي الفوز بألقاب أخرى قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد العائد، إنه سعيد بالتشكيلة التي يتوفر عليها الفريق حاليا، وسيقيم مستوى كل لاعب على حدة. وأوضح أنشيلوتي في حوار نشر على الموقع الرسمي للنادي الملكي، أنه سعيد بثقةأكمل القراءة »
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