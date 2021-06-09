وطنية
اختبارات الفيزياء والكيمياء على “فيسبوك”
تلاميذ شعبة العلوم الرياضية امتحنوا في حمض لسعات النحل وبطاريات الرصاص نجح تلاميذ، صباح أمس (الثلاثاء)، في إدخال هواتف محمولة ولوحات لمسية وساعات ذكية مجهزة بكاميرات صغيرة ومرتبطة بـ”ويفي”، إلى قاعات امتحانات الاختبار الموحد للباكلوريا في عدد من المراكز المخصصة، رغم الحراسة المشددة التي يتكلف بها موظفو وزارة التربية الوطنيـــةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل