أســــــرة
زيت السمك يعزز وظائف مخ الأطفال
كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة “غرناطة” الإسبانية. أن تناول الأمهات لزيت السمك مكملا غذائيا أثناء فترة الحمل قد يكون له تأثير ملموس على الوظائف المعرفية لدماغ الأطفال عند بلوغهم سن العاشرة. وأوضحت الدراسة، التي عرضت نتائجها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السادس لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال،أكمل القراءة »
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