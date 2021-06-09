الرياضة
خلاف يلغي مباراة آسفي ووادي زم
ألغيت المباراة الودية التي كانت مبرمجة بين أولمبيك آسفي وسريع وادي زم، غدا (الخميس). ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن خلافا بين الطرفين حول موعد المباراة، دفع إلى إلغائها نهائيا. وأكد مصدر مسؤول أن مدربي الفريقين اتفقا في الوهلة الأولى على برمجة المباراة، غدا (الخميس)، انطلاقا من الخامسة والنصف عصرا،أكمل القراءة »
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