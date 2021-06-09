الرياضة
الحداوي بفالنسيا
انضم نسيم الحداوي، عميد منتخب كرة القدم الشاطئية، إلى فالنسيا الإسباني، قادما إليه من الدوري الفرنسي، حيث لعب سنوات ضمن العديد من الأندية. وتابع مسؤولو فالنسيا عطاءات الحداوي بالدوري الفرنسي ورفقة المنتخب، قبل أن يقرروا التعاقد معه لموسم واحد قابل للتجديد. وسبق للحداوي أن خاض تجربة بالدوري الإسباني ضمن الفريقأكمل القراءة »
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