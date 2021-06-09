حوادث
محاكمة متهم بقتل صديقه
أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الاثنين) النظر في قضية جنائية يتابع فيها شاب من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، إلى 27 يونيو الجاري لاستدعاء ذوي الحقوق وإعداد الدفاع. وتعود وقائع هذه القضية إلى شتنبر الماضي، حينما توصلت مصالح الأمن بأزمور، بخبر تعرض شابأكمل القراءة »
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