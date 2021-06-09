الأولى
البرلمان: قطاع الصحة مريض
قال تقرير صادر عن مجلس النواب، إن قطاع الصحة بالمغرب مريض، وتتحكم فيه شركات الأدوية التي تحدد الأسعار بالطريقة التي تراها مناسبة لها، وتتسبب في ارتفاع تكاليف المواطنين، وخزينة الدولة. وأكد تقرير أصدرته المجموعة البرلمانية الموضوعاتية لقطاع الصحة، برئاسة حبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى، توصلت ” الصباح” بنسخة منه، أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل