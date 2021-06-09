وطنية
نفقات استهلاك الأسر تتراجع بـ 2575 مليارا
أثرت الجائحة بشكل كبير على دخل الأسر، التي اضطرت إلى تخفيض نفقاتها، ما انعكس سلبا على معدل النمو. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية في السنة الماضية، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لم تتجاوز، خلال السنة الماضية 628 مليار درهم، مسجلة تراجعا بناقص 4.1 في المائة، مقارنةأكمل القراءة »
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