بورصة البيضاء تنهي تداولاتها قريبا من التوازن

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، قريبا من التوازن، نتيجة أداء قطاعات ” المشاركة والترويج العقاري”، و” الحراجة والورق”، و”التأمينات”.

ففي اختتام تداولات جلسة اليوم، سجل مؤشر مازي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,03 في المائة إلى 12.379,46 نقطة، ومؤشر (MSI20) 0,05 في المائة ليستقر 1.013,76 نقطة، كما سجل مؤشر ماديكس بدوره 0,02 في المائة إلى 10.069,6 نقطة.

من جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تراجعا بنسبة 0,13 مسجلا 928,42 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، ارتفع “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ب 0,16 في المائة إلى 11.629,15 نقطة، واستقر مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” حول 10.582,26 نقطة.

وفيما يخص أداء القطاعات، أنهى 13 قطاعا من أصل 24 مدرجة ببورصة الدار البيضاء اليوم على وقع الارتفاع، مقابل 8 قطاعات أنهت الجلسة على وقع الانخفاض، فيما ظلت ثلاث قطاعات مستقرة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات حوالي 102,8 مليون درهم، سجلت كلها بالسوق المركزي، فيما بلغت رأسملة البورصة في 637,45 مليار درهم.