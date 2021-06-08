حوادث
سقوط مروج مخدرات بالوليدية
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي للواليدية، أخيرا، على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، مروجا للمخدرات بضواحي دوار الغرابة بالنفوذ الترابي لجماعة الغربية بدائرة الزمامرة، مبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية بالبيضاء. وحجزت عناصر الدرك لدى المروج، الذي يعد من بين أخطر العناصر المبحوث عنها من قبل مصالح الأمنية بالبيضاءأكمل القراءة »
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