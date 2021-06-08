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أسواق

رحلات إسرائيلية نحو المغرب في يوليوز

منذ 37 ثانية
Passengers at the Departure hall at the Ben Gurion Airport, near Tel Aviv on December 14, 2020. Photo by Yossi Aloni/Flash90
أعلنت شركة “إسرائير” للطيران، في بلاغ نقلته عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن انطلاق أولى رحلاتها نحو المغرب في 19 يوليوز المقبل. وأكدت الشركة، التي يقع مقرها في تل أبيب، وتعتبر ثالث أكبر شركة طيران في الدولة العبرية، بعد “العال” و”أركياع”، أن وجهتها الأولى ستكون مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المغرب،أكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية
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