أسواق
رحلات إسرائيلية نحو المغرب في يوليوز
أعلنت شركة “إسرائير” للطيران، في بلاغ نقلته عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن انطلاق أولى رحلاتها نحو المغرب في 19 يوليوز المقبل. وأكدت الشركة، التي يقع مقرها في تل أبيب، وتعتبر ثالث أكبر شركة طيران في الدولة العبرية، بعد “العال” و”أركياع”، أن وجهتها الأولى ستكون مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المغرب،أكمل القراءة »
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