الرياضة
كأس أوربا تتحدى الجائحة
24 منتخبا تتبارى في 11 بلدا بحضور الجمهور يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس الأمم الأوربية، الجمعة المقبل، والتي يتنافس خلالها 24 منتخبا أوربيا، على اللقب القاري في عام الوباء. ويتنافس 24 منتخبا من أجل تجريد البرتغال من اللقب الذي يوجد في حوزته، بصيغة غير مسبوقة في القارة العجوز.أكمل القراءة »
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