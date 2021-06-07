تعيين فاخر مدربا جديدا لفريق شباب المحمدية

أعلن نادي شباب المحمدية لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الإطار التقني الوطني محمد فاخر، للإشراف على تداريب الفريق ، خلفا للمدرب محمد أمين بنهاشم.

وأكد رئيس النادي ،هشام أيت منا ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أنه تم التوقيع مع المدرب محمد فاخر على عقد يقضي بإشرافه على العارضة التقنية للفريق الى نهاية الموسم الجاري بالإضافة الى الموسم المقبل.

وأوضح ان لجوء الفريق للاستفادة من خدمات محمد فاخر يأتي بالنظر لتجرته وخبرته الكبيرتين كأكثر المدربين المغاربة تتويجا بالبطولات على الصعيد الوطني.

و كشف أيت منا أن الطاقم التقني المرافق لفاخر سيضم كلا من الاطارين رشيد روكي و طارق الجرموني ، مبرزا أنه الهدف المحدد حاليا هو اخراج الفريق من نتائجه السلبية وإعادته لسكة الانتصارات.

وكان شباب المحمدية، قد انفصل بالتراضي عن المدرب محمد امين بنهاشم الذي حقق معه الصعود، قبل أن يتم تعويضه مؤقتا بابن الفريق رشيد روكي .

ويحتل فريق شباب المحمدية حاليا المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة جمعها من أصل 3 انتصارات و11 تعادلا و7 هزائم.

ويمتلك فاخر( 67 سنة ) الذي جاور فريق الرجاء الرياضي كلاعب ، في رصيده التدريبي خمسة ألقاب بطولة، وخمسة ألقاب كأس العرش، حيث سبق أن أشرف على مجموعة من الأندية الوطنية، هي الرجاء البيضاوي، والجيش الملكي، والنهضة السطاتية، وحسنية أكادير، والمغرب التطواني، والمغرب الفاسي، علاوة على النجم الرياضي الساحلي التونسي .

كما أنيطت لفاخر مهم تدريب للمنتخب الوطني المغربي سنة 2006 خلفا للفرنسي فيليب تروسيي.