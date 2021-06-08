أســــــرة
التخلص من 10 في المائة من الوزن
يرى كثيرون أن زيادة الوزن أحد عوامل الخطر الكبيرة لألم الركبة، إذ يمكن أن تحمل المفاصل وزنا محددا فقط، ولكن حمل أكثر من الوزن المطلوب، يؤدي إلى الضغط على المفاصل بمعدل أربعة أضعاف، خاصة الركبتين، إذ أظهرت الدراسات أن فقدان 10 بالمائة فقط من وزن الجسم، يمكن أن يخفف منأكمل القراءة »
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