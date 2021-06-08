أسواق
ارتفاع صاروخي في أسعار الدجاج
وصلت في بعض الأسواق إلى 22 درهما مباشرة بعد السماح بتنظيم الأعراس والمناسبات تضاعفت أسعار لحم الدجاج بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة، فبعد مرحلة ركود عاشتها سوق الدواجن، عاد المربون وأصحاب الضيعات والتجار إلى رفع السعر، خاصة بعد صدور بلاغ السلطات الحكومية، القاضي بالسماح بتنظيم التجمعات والأعراس والمناسبات، معأكمل القراءة »
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