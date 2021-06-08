حوادث
اعتقال “السحت” مروع البيضاء
يعتدي على الضحايا بأسلحة بيضاء واستنفار أمني انتهى بإيقافه أحالت الشرطة القضائية لعين الشق بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك، متهما وصف بالخطير، تسبب في هلع كبير للبيضاويين، إذ يعترض سبيلهم ويعتدي عليهم بأسلحة بيضاء قبل سلبهم ممتلكاتهم وأموالهم. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المتهم الملقب بـ»السحت»، كان موضوع عدة مذكراتأكمل القراءة »
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