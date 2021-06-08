وطنية
رحلات استثنائية ابتداء من 15 يونيو
المغرب يفتح حدوده تدريجيا حسب الوضعية الوبائية الوطنية والدولية قرر المغرب استئناف الرحلات الجوية، منه وإليه، في 15 يونيو الجاري، في إطار تراخيص استثنائية، مع الحفاظ على المجال الجوي مغلقا، حسب ما أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وعلى أساس توصيات وزارة الصحة، تم تصنيف البلدانأكمل القراءة »
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