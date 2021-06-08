حوادث
محاكمة طليقة مصري بالجديدة
متهمة بالنصب وابتزاز ضحايا صورتهم في وضعيات مخلة إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، في حالة اعتقال، طليقة مصري تعمل حلاقة، في عقدها الثالث، على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتها ، حسب التهم الموجهة إليها، بعدما سبق وأن، تقرر إيداعها السجن المحلي على خلفية اتهامها بابتزازأكمل القراءة »
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