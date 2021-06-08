الرياضة
الحجر يحرم الرجاء من مالانغو ونغوما
مساعي استرجاع اللاعبين قبل مباراة بركان تفشل ورط بلاغ وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الرجاء الرياضي، بعدما فرض على العائدين من الكونغو الديمقراطية، حجرا لمدة عشرة أيام، بعد قرار إطلاق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية. وفي وقت كانت إدارة الرجاء تمني النفس باسترجاع لاعبيها الكونغوليين بين مالانغوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل