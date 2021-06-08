الصباح الفني
قالوا
بنصابر كتب القاص والروائي عبد السميع بنصابر تدوينة ساخرة على صفحته الخاصة بفيسبوك قال فيها “ثمة طريقتان للسرقة: أن يعترض طريقك شخص حاملا سيفا، أو أن يقول لك أحدهم “استراتيجية”. مستغانمي كتبت الكاتبة أحلام مستغانمي على صفحتها على “فيسبوك”: “في بعض الأحيان يجب أن تبني من حولك جدارا للعزلة، لاأكمل القراءة »
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