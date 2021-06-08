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الصباح الفني

الحلوي في ألبوم جديد

منذ دقيقة واحدة
عزيز الحلوي (خاص)
انتهى الفنان الشعبي عزيز الحلوي، أخيرا، من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد الذي يضم باقة من الأغاني الشعبية والعصرية المنوعة ومن المرتقب أن يطرحه قريبا للأسواق. وكشف الحلوي، في حديث مع “الصباح”، أنه تعامل في معظم أغاني الألبوم مع الزجال والشاعر الغنائي محمد الكزار، أما الألحان فجاءت بتوقيعأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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