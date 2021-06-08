الأولى
الرشوة تكلف المغرب 2300 مليار
تجاوز عدد المسؤولين المتابعين في جرائم مالية، مع نهاية السنة الماضية، 1700 مسؤول، أزيد من 900 منهم توبعوا خلال 2019، ما يعكس حجم الفساد المستشري في القطاع العام. وتم ضبط 117 شخصا وتوقيفهم متلبسين بتلقي رشاو، بعدما تم التبليغ عنهم بخط الهاتف المخصص لهذا الغرض. وتراجع المغرب في مؤشر إدراكأكمل القراءة »
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