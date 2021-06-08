حوادث
الاغتصـاب يطيـح بـ״بزنـاس״
موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لاقترافه جرائم مماثلة وتنسيق أمني وضع حدا لفراره وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، حدا لجرائم مروج مخدرات من ذوي السوابق متورط في جرائم خطيرة من بينها الاغتصاب والضرب والجرح والسرقة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجانح موضوعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل