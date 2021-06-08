حوادث
التحقيق مع مسؤولين بجهة مراكش
الفرقة الوطنية استمعت إليهم بعد تفويت عقار لبرلماني بثمن رمزي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، طلية الأسبوع الماضي، التحقيق مع مسؤولين كبار بولاية جهة مراكش آسفي، ومهندسين وتقنيين، في ملف تفويت أملاك الدولة كانت مخصصة لإنشاء المشروع الملكي «مراكش: الحاضرة المتجددة»، في ظروف مشبوهة إلى خواص، وأثارت هذا الملفأكمل القراءة »
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