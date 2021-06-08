الرياضة
الأسود في اختبار غانا
خاليلوزيتش يراهن على تحسين أداء المنتخب وإشراك وجوه جديدة سيكون المنتخب الوطني أمام اختبار حقيقي، عندما يواجه نظيره الغاني اليوم (الثلاثاء) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الثامنة مساء، في سياق استعدادات المنتخبين للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. ويقود المباراة الحكمأكمل القراءة »
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