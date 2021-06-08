وطنية
نصف مليون تلميذ يجتازون “باك”2021
يشرع آلاف التلاميذ، اليوم (الثلاثاء)، في اجتياز اختبارات الدورة العادية لنيل شهادة الباكلوريا، وتستمر إلى 12 يونيو الجاري، في سياق استثنائي، يتميز باستمرار انتشار وباء كورونا. وحسب وزارة التربية الوطنية، تنطلق الامتحانات بالنسبة إلى قطب العلمي والتقني والمهني اليوم (الثلاثاء) في الساعة 8 صباحا وستستمر يومي الأربعاء 9 والخميس 10أكمل القراءة »
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