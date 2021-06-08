حوادث
تفكيك شبكة لتزوير وثائق السيارات
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالشماعية، من إيقاف سبعة متهمين بتزوير أوراق السيارات وحجزت سيارتين، الجمعة الماضي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الصدفة قادت إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، إذ كانت دورية من الدركيين تقوم بحملة أمنية في أحياء المدينة في ساعة متأخرة من الليلة، فأثار انتباهها وجودأكمل القراءة »
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