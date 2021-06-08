الأولى
مشاريع وهمية تسقط مسؤولين بالداخلية
تعيين عامل بالنيابة على طانطان يجر وراءه ملفات ثقيلة تتعلق بالتعمير كشفت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية معطيات حصرية لـ”الصباح”، تتعلق بسبب إعفاء الكاتب العام لعمالة طانطان، وتكليف باشا المدينة بالقيام بمهامه، في انتظار تعيين مسؤول جديد. وعزت المصادر نفسها سبب وضع الكاتب العام للعمالة في “كاراج” الوزارة، الذي لمأكمل القراءة »
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