أسواق
نظام جديد في هواتف “ريالم”
زودت علامة “ريالم”، هواتفها بنظام “سناب دراغون 778جي 5 جي”، عالي الأداء، وهو عبارة عن شريحة بحجم 6 نانومتر تتضمن معالج “كوالكوم كريو 670″، يمكنها تعزيز أداء الهاتف الذكي بشكل كبير وتوفير عروض غرافيكية ذات سرعة عالية، تفوق ب 40 في المائة تلك التي توفرها المنصات الحديثة. وتعمل “ريالم” بشكلأكمل القراءة »
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