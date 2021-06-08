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المسعودي يصور “دوار العفاريت”
يجمع المخرج بوشعيب المسعودي، عددا من الممثلين في فيلم سينمائي، يصور حاليا في القصيبة ونواحيها يحمل عنوان “دوار العفاريت”، من إنتاج “الواحة للإنتاج السمعي البصري”. ويشارك في الفيلم عز العرب الكغاط، وسعاد الوزاني وجمال العبابسي وعبد الحق بلمجاهد والشرقي الساروتي ومحمد حمزة ووفاء مبراس وأحمد أولاد ورشيد عماري وفاطمة الكوشأكمل القراءة »
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